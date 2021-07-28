TYT puanı iki yıl geçerli mi sorusu kılavuz aracılığıyla cevaplandı. Buna göre; 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2021-TYT’ye girmeden YKS’nin diğer oturumlarına girebileceklerdir. 2021-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin (2020-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2021-AYT ve/veya 2021-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur.

Bu yılki YKS yerleştirme işlemlerinde 2020-TYT puanını kullanmak isteyen adaylar ile sadece "Özel Yetenek Sınavı" sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyen adayların, 2020-TYT dönüştürülmüş puanlarının hesaplanabilmesi için YKS'ye başvurmaları gerekiyor.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2021-MSÜ) başvuran adaylar da Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2021-YKS'ye başvuracak.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara