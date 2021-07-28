TYT puanı iki yıl geçerli mi?
TYT puanı iki yıl geçerli mi sorusu pek kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. TYT puanı alıp AYT'den istediği puanı alamayan öğrenciler için bir sonraki yıl fırsat niteliği taşıyan TYT puanı geçerliliği, öğrencilerin de gündeminde yer aldı. Peki, TYT puanı iki yıl geçerli mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
TYT puanı iki yıl geçerli mi sorusu kılavuz aracılığıyla cevaplandı. Buna göre; 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2021-TYT’ye girmeden YKS’nin diğer oturumlarına girebileceklerdir. 2021-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin (2020-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2021-AYT ve/veya 2021-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur.
Bu yılki YKS yerleştirme işlemlerinde 2020-TYT puanını kullanmak isteyen adaylar ile sadece "Özel Yetenek Sınavı" sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyen adayların, 2020-TYT dönüştürülmüş puanlarının hesaplanabilmesi için YKS'ye başvurmaları gerekiyor.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2021-MSÜ) başvuran adaylar da Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2021-YKS'ye başvuracak.