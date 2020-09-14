Twitter’dan Nazım’lı atışma

Turan bu tweet’e, “Utanmazlığın resmini çizer misin Abidin demiş ya! Bu güzel ülkenin en büyük sorunu; demokrasiye sahip çıkamayan, darbeye tiyatro diyen, #12EylülDarbesi’nin yıldönümünde bile darbeciyi kınamak yerine 18 yılda 15 seçim kazanmış bir siyasiye laf yetiştirmeye çalışan ÖDLEK SİYASET” mesajıyla yanıt verdi. Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Abidin Dino’dan mutluluğun resmini çizmesini isteyen Nazım Hikmet’in hatırasını ve dizelerini bile tahrif edebilecek bir hadsizlik içindesiniz” dedi. Turan bu kez Nazım Hikmet’e AK Parti döneminde yeniden vatandaşlık verildiğine dair, 2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararını mesajına ekledi. Özel ise Turan’a “Nazım’ın mezarı anavatana getirmek CHP iktidarına nasip olacak” yanıtını verdi.



