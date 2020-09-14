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Rifat BAŞARAN / ANKARA
Haber Giriş: 14.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Twitter’dan Nazım’lı atışma

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Twitter’dan Nazım’lı atışma
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TBMM tatili sürerken, Meclis Genel Kurulu’ndan alışık olunan atışmalar sosyal medyaya taşındı. Tartışma, AK Parti’li Bülent Turan’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 12 Eylül’ün yıldönümündeki “12 Eylül ruhunu ve tek adam rejimini tarihin tozlu raflarına kaldıracağız” mesajına verdiği yanıtla başladı.

Turan bu tweet’e, “Utanmazlığın resmini çizer misin Abidin demiş ya! Bu güzel ülkenin en büyük sorunu; demokrasiye sahip çıkamayan, darbeye tiyatro diyen, #12EylülDarbesi’nin yıldönümünde bile darbeciyi kınamak yerine 18 yılda 15 seçim kazanmış bir siyasiye laf yetiştirmeye çalışan ÖDLEK SİYASET” mesajıyla yanıt verdi. Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Abidin Dino’dan mutluluğun resmini çizmesini isteyen Nazım Hikmet’in hatırasını ve dizelerini bile tahrif edebilecek bir hadsizlik içindesiniz” dedi. Turan bu kez Nazım Hikmet’e AK Parti döneminde yeniden vatandaşlık verildiğine dair, 2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararını mesajına ekledi. Özel ise Turan’a “Nazım’ın mezarı anavatana getirmek CHP iktidarına nasip olacak” yanıtını verdi.

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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