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HaberlerGündem HaberleriTwitter'da #81921CB23227 koduyla çıkan özellik dikkat çekti! #81921CB23227 nedir?
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Gündem
Haber Giriş: 21.08.2021 - 12:58 | Son Güncelleme:

Twitter'da #81921CB23227 koduyla çıkan özellik dikkat çekti! #81921CB23227 nedir?

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Twitter'da #81921CB23227 koduyla çıkan özellik dikkat çekti! #81921CB23227 nedir?

Twitter yeni özelliğiyle gündemde. 81921CB23227 koduyla keşfedilen Twitter'daki yeni özellik, dünya gündemine girdi. #81921CB23227 içeren Tweet'ler beğenildiğinde farklı bir animasyon oynatılıyor.

Twitter kullanıcıları bugün yeni bir "özellik" ile karşılaştı. #81921CB23227 etiketi ile bir paylaşım yapıldığında, beğen butonuna basan kullanıcılar, renkli bir animasyon görüyor.

#81921CB23227 etiketi ile atılan tweet'leri fav'layınca aşağıdaki animasyon çıkıyor.

Twitterda #81921CB23227 koduyla çıkan özellik dikkat çekti #81921CB23227 nedir

 

 

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