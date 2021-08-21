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Twitter'da #81921CB23227 koduyla çıkan özellik dikkat çekti! #81921CB23227 nedir?
Twitter yeni özelliğiyle gündemde. 81921CB23227 koduyla keşfedilen Twitter'daki yeni özellik, dünya gündemine girdi. #81921CB23227 içeren Tweet'ler beğenildiğinde farklı bir animasyon oynatılıyor.
Twitter kullanıcıları bugün yeni bir "özellik" ile karşılaştı. #81921CB23227 etiketi ile bir paylaşım yapıldığında, beğen butonuna basan kullanıcılar, renkli bir animasyon görüyor.
#81921CB23227 etiketi ile atılan tweet'leri fav'layınca aşağıdaki animasyon çıkıyor.