Twitter fenomeni büyükelçi

Büyükelçi Viktor Matis Türkiye’ye ilk olarak 2005’te adım attı. 2007’de 1.5 yıllık bir görev için yeniden geldi. Bu dönemde beraber çalıştığı Türklerin yabancı dil bilmemesi üzerine Türkçe öğrenmeye başladı. Görevi sonunda döndüğü ülkesinde başladığı ikinci üniversitede Türkiye üzerine uzmanlaşarak ‘Türkiye Cumhuriyeti Diplomasi Tarihi’ başlıklı bir tez yazdı. 2010’da Türkiye’ye Eğitim ve Kültür Ataşesi olarak atandı. Ardından misyon şefi yardımcısı oldu ve 2016 senesine kadar çalıştı. 2019’da büyükelçi olarak tekrar Türkiye’ye atandı. Matis şimdi Türkçe bilen bir büyükelçi olmanın avantajlarını yaşıyor: “Bir görüşmeye girdiğinizde Türkçe bilmeyen insanlardan iki kat fazla görüşebiliyorsunuz. Hemen fikir alışverişi oluyor, araya tercüman girmiyor. Ancak bazı konular benim için ciddi konsantre gerektiriyor. Mesela inşaat alanında kelimeleri bilmiyorum. ”

TRABZONLUYUM DİYORUM

Matis, her ne kadar Türkçe bilse de yabancı aksanının kendisini ele verdiğini söylüyor: “Çok fazla olmasa da Türkçenin benim ana dilim olmadığını insanlar anlayabiliyor. Bu nedenle şakalaşarak Trabzonlu olduğumu söylüyorum karşı taraf da ‘Tamam anladım’ diyor. Bu Trabzonlular için çok hoş bir şey olmayabilir ama benim için Trabzon güzel bir sığınak oldu. Her zaman Trabzon’un arkasına koşuyorum.” Büyükelçi Matis, Türkçe bilmesi ve esprili kişiliği yanında Twitter’da da bir fenomen derecesinde takipçiye sahip olmasıyla tanınıyor. Twitter’ı “Kuralları olmayan Vahşi Batı” olarak nitelendiren Matis, paylaşımlarını çok yüksek oranda Türkçe olarak yaptığını belirtiyor.

MOORE GİBİ İSTİHBARATA...

Matis’ten önce Türkiye’de görev yapmış büyükelçiler arasında en çok takipçiye İngiltere’nin eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore sahipti. Moore ve Türkçe bilen bir diğer diplomat da Fransa’nın eski Ankara Büyükelçisi Bernard Emie bugün ülkelerinin istihbarat servislerinin başında yer alıyor.Bu durumun kendisine de hatırlatıldığını anlatan Matis, “Beni, ‘Fransız Büyükelçi gizli servisin başına geçti, Moore MI6’in başına geçti. Her ikisi de Türkçe biliyordu. Sen de istihbaratın başına geçeceksin’ diye korkutuyorlar” diyor.

GENÇLERBİRLİĞİ TARAFTARIYIM

Matis, Ankara’da görev yapan büyükelçilerin Ankaralı olduklarını belirterek, Gençlerbirliği ve Ankaragücü’nü tutmaları gerektiğini söyledi. Kendisinin de bir Gençlerbirliği taraftarı olduğunu vurgulayan Matis, kombine bilet alarak maçlara gittiğini ifade etti.

ERDOĞAN ‘DEVAM’ DEDİ, İKİNCİ ÇOCUK GELDİ

Büyükelçi Matis, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da Macar yetkililerle görüşmelerinde tercümanlık yapmış bir diplomat. Bu nedenle Erdoğan’la tanıştığını söyleyen Matis “Macaristan’a döndükten sonra bir çocuğumuz olduğunu öğrenmiş. Aile planlamasıyla ilgili tavsiyelerde bulundu. 3 çocuk demedi ama ‘Devam et’ dedi. Ben de ona uydum ikinci çocuğumuz burada doğdu” dedi.

FOTOĞRAFIMI BEĞENMİYORLAR

Macar Büyükelçi, kendisine eleştiriler geldiğini de belirtti. Matis, Twitter profil fotoğrafının vesikalığa ya da suçlu fotoğraflarına benzediği eleştirilerinin yapıldığını söyledi. Bazen yazım hatası yaptığını da söyleyen Matis, “En son ‘Gayet kötü bir hava’ yazdım. Biri bana ‘Gayet yazarsanız olumlu bir şey yazmanız lazım’ dedi. Bunu bilmiyordum. Türkçe derslerini bazen de Twitter’dan alıyorum” ifadelerini kullandı.

‘İSKENDER’Lİ PAYLAŞIM

Matis Türkiye’ye büyükelçi olarak atandığında Twitter hesabını İskender kebap fotoğrafını paylaşarak kullanmaya başlamış: “Benim en çok sevdiğim yemek İskender. Buraya geldiğimde çok yağmurlu bir günde çıktım bir restorana gittim. Türkiye’nin yemek kültürü zaten meşhur, ben de çok seviyorum yemekleri. O zaman (Twitter kullanmaya) bununla başlıyorum diye bunu çektim ama hemen ‘Abi yanlış yere gittiniz. İskender Bursa’da yenir, buraya gelmeniz gerekiyor’ yorumları geldi.”

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