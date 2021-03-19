Tweet atıp kadına şiddete tepki göstermişti... O da kurban oldu

BURDUR’da Bucak Necati Topay Meslek Lisesi 11. sınıf öğrencisi Gizem Canbulut (17) önceki gün sınava girmek için ailesiyle birlikte oturduğu Susuz köyünden Bucak ilçesine geldi. Bu sırada eski erkek arkadaşı Eren Yıldız (19) ile Yunus Emre Parkı’nda buluştu. Eren Yıldız ve Gizem Canbulut arasında çıkan tartışma sırasında Yıldız, yanındaki bıçağı çıkarıp Gizem Canbulut’un boğazını kesti. Genç kız kanlar içinde yere yığılırken, Eren Yıldız ise kaçarak evine gitti. Buradan polisi arayıp, olayı ihbar eden Eren Yıldız, daha sonra evine gelen polise teslim oldu. Eren Yıldız çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

‘BUNA ERKEKLİK DİYORSUNUZ’

Öldürülen Gizem Canbulut’un, sosyal medyada kadın cinayetlerine tepki gösteren paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. Gizem Canbulut’un geçen yıl Pınar Gültekin cinayetinin ardından sosyal medyadan, ‘Türkiye’de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay’, ‘Sen terk edince arkasından ağza alınmayacak hakaretler ediyorsunuz, o bırakınca öldürüyorsunuz, yakıyorsunuz. Bir cana kıyıyorsunuz ve buna erkeklik diyorsunuz’ ifadelerini kullandığı görüldü.

Tutuklanan Eren Yıldız ifadesinde, Gizem ile 4 ay sevgili olduklarını, genç kızın ailesi istemediği için ayrıldıklarını anlattı. Yıldız, “Ayrıldıktan sonra Instagram’da benim adıma yaklaşık 100 sahte hesap açıldı. Bu hesaplardan da çıplak kadın ve erkek resimleri paylaşılıyor, hatta resimdeki kafa kısımları kesilip benmişim gibi paylaşılıyordu. Bu hesapları Gizem’in açtığına inandım. Aramızda itiş-kakış oldu. Bıçakladığımı hatırlamıyorum. Gizem’i kanlar içerisinde gördüm” dedi.

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