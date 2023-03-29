'TV’lerin önünde konuşalım'

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Oğan’a Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Ülkem Partisi Genel Başkanı Neşet Doğan ve Türkiye İttifakı Başkanı Mehmet Sağlam eşlik etti. Oğan, “Türk siyasetinin önüne konan Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nın dışında Türk milletinin önüne, Türk milliyetçilerinin ve Atatürkçülerin önüne bir seçenek sunma amacıyla yola çıktık” dedi.

Oğan, Kılıçdaroğlu ile diğer siyasi parti mensuplarına çağrıda bulunarak “Televizyon önünde milletin meselelerini konuşalım, tartışalım” dedi.