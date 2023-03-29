Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

'TV’lerin önünde konuşalım'

Güncelleme Tarihi:

#Sinan Oğan#Zafer Partisi#ATA İttifakı
TV’lerin önünde konuşalım
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 07:00

Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ve Türkiye İttifakı’nda yer alan partilerden oluşan ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Ankara’da ‘O An Geliyor’ sloganı ile basın toplantısı düzenledi.

Haberin Devamı

Oğan’a Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Ülkem Partisi Genel Başkanı Neşet Doğan ve Türkiye İttifakı Başkanı Mehmet Sağlam eşlik etti. Oğan, “Türk siyasetinin önüne konan Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nın dışında Türk milletinin önüne, Türk milliyetçilerinin ve Atatürkçülerin önüne bir seçenek sunma amacıyla yola çıktık” dedi.

Oğan, Kılıçdaroğlu ile diğer siyasi parti mensuplarına çağrıda bulunarak “Televizyon önünde milletin meselelerini konuşalım, tartışalım” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sinan Oğan#Zafer Partisi#ATA İttifakı

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Önce yağmur sonra kar... Sıcaklıklar düşüyor

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Önce yağmur sonra kar... Sıcaklıklar düşüyor

#Meteoroloji
Horlama sorunu nedeniyle geceler kâbusa dönmesin İşte uzmanından horlamayı durduran beş dil egzersizi tavsiyesi

Horlama sorunu nedeniyle geceler kâbusa dönmesin! İşte uzmanından horlamayı durduran beş dil egzersizi tavsiyesi

#Sağlık
Usta oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi

#İsmail Köksal Engür