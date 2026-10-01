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TVF, spor ortaokulu açacak

Güncelleme Tarihi:

#Yusuf Tekin#Türkiye Voleybol Federasyonu#Mehmet Akif Üstündağ
TVF, spor ortaokulu açacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 07:00

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Ankara TVF Spor Lisesini ziyaret etti. Öğrencilerin antrenmanını izleyen Tekin, 2026 Dünya Liselerarası Voleybol Şampiyonası’nda dünya şampiyonu olan okul takımının sporcularıyla bir araya geldi.

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Öğrencileri, antrenörleri ve federasyon yönetimini kutlayan Tekin, sporcu yetiştirme sürecinde akademik eğitim ile sportif gelişimin birlikte yürütülmesi gerektiğini söyledi. Diğer yandan Ankara TVF Spor Lisesi’nin yakınında, liseyle bütünleşik şekilde eğitim verecek bir ortaokulun kurulması için gerekli çalışmanın yapılacağını da açıkladı.

YETENEKLER KEŞFEDİLECEK

Tekin, proje okul modeliyle eğitim programlarının ilgili federasyon ve kurumlarla birlikte hazırlanabildiğini, alanında uzman isimlerin eğitim süreçlerine katılabildiğini belirtti. Öğrencilerin sportif ve sanatsal yeteneklerine daha erken yaşta yönlendirilebilmesi için mevzuat değişiklikleri yaptıklarını söyledi: “Bu okullara ortaokuldan itibaren öğrenci alabileceğimiz mevzuat değişikliklerini de yaptık. Ankara’da müzik ilkokulu, ortaokulu ve lisesini kapsayan bir eğitim yapısı oluşturuldu. Mesleki ve teknik eğitim alanında da ortaokullar açılmaya başlandı.”  

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TVF, spor ortaokulu açacak

 

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#Yusuf Tekin#Türkiye Voleybol Federasyonu#Mehmet Akif Üstündağ

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