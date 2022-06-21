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TV yönetmeni Alican Güven, oğluyla birlikte otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

#İstanbul#Kadıköy#Yönetmen

İstanbul Kadıköy'de 4 yaşındaki oğluyla yolun karşısına geçmek isteyen TV yönetmeni Alican Güven, hız yapan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Otomobilin çarptığı Güven, oğlunun içinde olduğu bebek arabasını hızla iterek yere düştü. Baba hafif yaralanırken, oğlu kazayı yara almadan atlattı. Sürücü kazadan sonra kaçtı. Güven, "Eşim çarpan arabayı kullanan kadın sürücüye tepki gösterdi. Sürücü de eşime 'Niye bağırıyorsun?' deyip arabasına bindi. Sonra da bastı gitti" dedi.

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Feneryolu Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü saat 16.00 sıralarında eşi ve 4 yaşındaki oğlu Kerem ile birlikte yürüyüş yapan TV yönetmeni Alican Güven'e, yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen bir otomobil çarptı. Güven, çarpmanın etkisiyle oğlunun bulunduğu bebek arabasını son anda yolun karşısına doğru iterek yere düştü. Güven'e çarpan 34 AY 359 plakalı otomobilin sürücüsü hızla uzaklaştı.

TV yönetmeni Alican Güven, oğluyla birlikte otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Güven'in vücudunda ezikler olduğu belirlenirken, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Güven, kendisine çarptıktan sonra kaçan sürücüden şikayetçi oldu.

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TV yönetmeni Alican Güven, oğluyla birlikte otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

"CAN HAVLİYLE OĞLUMUN İÇİNDE OLAN ARABASINI İTTİM"

Oğluyla otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan Alican Güven, "Karşıya geçmek isterken önümde puset vardı. Araba aniden aşırı hızlandı, sağ tarafımdan çarptı. Can havliyle oğlumun pusetini ileri doğru ittim. Sonra da yere düştüm. Çevredekiler yardıma geldiler. Eşim çarpan arabayı kullanan kadın sürücüye tepki gösterdi. Sürücü de eşime 'Niye bağırıyorsun?' deyip arabasına bindi. Sonra da bastı gitti. Polise gittim ve şikayetçi oldum" dedi. 

TV yönetmeni Alican Güven, oğluyla birlikte otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

"ARABA ÜSTLERİNDEN GEÇTİ ZANNETTİM"

Çok korktuğunu söyleyen Burcu Güven ise "Eşim ve pusetteki çocuğum önden, ben arkalarından gidiyordum. Aslında eşim her zaman dikkatlidir. Hep sağına soluna dikkat eder. Dört yol ağzında arabalar geçiş yaparken, karşıdan gelen araba durdu, yol müsait diye eşim çocuğumla geçti. Tam o sırada arabanın hız yaptığını gördüm. Ben araba üzerlerinden geçti sandım. Allah'tan eşim bebek arabasını can havliyle itiyor. O bebek arabası dönse arabanın altında kalacak evladım. Allah koruyor. Sürücüye 'Ne yapıyorsun?' diye bağırınca önce indi arabadan, sonra yeniden binip gitti" dedi.

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TV yönetmeni Alican Güven, oğluyla birlikte otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Polis kazayla ilgili başlattığı soruşturmada bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde bebek arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Güven'e otomobilin çarptığı görülüyor.

TV yönetmeni Alican Güven, oğluyla birlikte otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

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#İstanbul#Kadıköy#Yönetmen

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