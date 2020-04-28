TV sesi cinayeti

İstanbul Fatih’te yaşayan bir kişi, geçen cuma 05.00 sıralarında polisi arayarak bıçaklama olayı ihbar etti. Verilen adrese giden Fatih Asayiş Büro Amirliği ve Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı polisler içeri girdiğinde Sedat Çiçek’i (53) kanlar içinde buldu. Ağır yaralanan Çiçek, hastaneye kaldırıldı. Çiçek’in ev arkadaşı Adem Arslan (56) da evin girişinde polise teslim oldu.



Arslan polise, Çiçek’in iki gün önce yüksek sesle televizyon izlemesi nedeniyle kendisiyle tartıştığını söyledi. Sahura kalktığında da aynı nedenle tartışmaya başladıklarını, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çiçek’in kendisine bıçakla saldırdığını, kendisinin de eline geçirdiği bıçakla karşılık verdiğini anlattı. Arslan ev arkadaşını yaraladığını, bu sırada kendisinin de ellerinden yaralandığını söyledi.



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ



Çiçek’in kanlar içinde bulunduğu çekyatın üzerinde bir bıçak bulundu. Arslan gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis Arslan’ın kendilerine verdiği bıçak ile olay yerinde bulduğu bıçağa incelenmek üzere el koydu. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Arslan, adli kontrol kararıyla serbest kaldı.



Aynı gün akşam saatlerinde hastane polisi, Çiçek’in hayatını kaybettiğini bildirdi. Bunun üzerine Arslan savcılık talimatıyla tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tekrar adliyeye sevk edilen Arslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.