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TV programıyla ünlenmişti! Kübra'nın ölümüyle ilgili flaş açıklama

#Kübra Ece#Şüpheli Ölüm#TV Programı
TV programıyla ünlenmişti Kübranın ölümüyle ilgili flaş açıklama

Televizyon programıyla ünlenen Kübra Ece (30) Avcılar’da hayatını kaybetti. Binanın 4’üncü kattan düştüğü öne sürülen Ece’nin ölümüyle ilgili evde bulunan 7 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ece’nin nasıl düştüğüyle ilgili polis inceleme başlatırken genç kızın kuzeni İbrahim Sunar, " Şu an polis de oradakilerin ifadelerini alıyor zaten. Adalete güveniyoruz. Bu olayın peşini kesinlikle bırakmayacağız" dedi.

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Avcılar Gümüşpala Mahallesi’ndeki binanın 4’üncü katından 05.00 sıralarında Kübra Ece’nin düştüğü öne sürüldü. Olay yerine ambulans istendi. Sevk edilen ambulanstaki görevliler ağır yaralı Kübra Ece’yi aynı mahallede bulunan Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak Kübra Ece hastanede hayatını kaybetti.  Polis, 30 yaşındaki Kübra Ece’nin ölüm nedeniyle ilgili inceleme yaptı. Olay sırasında evde bulunan Mikail Ö., Hami A., Mehmet Emre Ş., Mahmut Emir Ş.,  Ayşe Ç., Muhammed Ali Ş. ve Brezilya doğumlu Luizia Marina R.C.’yi Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı. Kübra Ece’nin, eski sevgilisi Mehmet Emre Ş. ve evde bulunan diğer kişilerle birlikte gece geç saatlere kadar oturdukları ancak ikilinin kıskançlık nedeniyle tartıştığı ileri sürüldü. Kübra Ece’nin sinirlenerek kendisini boşluğa bıraktığı öne sürülürken polisin olayla ilgili detaylı incelemesi sürüyor. 

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"SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Acı haberle yıkılan Kübra Ece’nin ailesi, kızlarını bugün toprağa verdi. Olayla ilgili konuşan Kübra Ece’nin kuzeni İbrahim Sunar, cinayet şüphesi olduğunu ifade ederek sonuna kadar konunun takipçisi olacaklarını belirtti. Sunar, çok bilgileri olmadığını ama medyaya yansıtıldığı gibi nişanlı olmadığını kaydederek, Biz sadece çok yakın bir arkadaşının doğum gününe gittiğini biliyoruz. Doğum gününü kutluyorlar eve geliyorlar. Daha sonra ne olduysa, telefon mu geldi haber mi geldi bilmiyorum çıkıp olayın yaşandığı eve gidiyorlar. Ondan sonrasını biz de bilmiyoruz. Şu an polis de oradakilerin ifadelerini alıyor zaten. Adalete güveniyoruz. Bu olayın peşini kesinlikle bırakmayacağız. Olayın gerçekleştiği ev bir arkadaşlarına ait. Bizim kızımızın çok yakın bir arkadaşının erkek arkadaşının evi. Ama içeride ne oldu ne bitti biz de bilmiyoruz. Bize sabah 04.30 gibi haber geldi. Biz hep beraber koştuk gittik. Bunun mutlaka bir sorumlusu vardır. Ya biri itti ya da kendisi atladı. Atladıysa da neden atladı? Orada illa ki bir konuşma oldu, bir şeyler geçti ki kızımız yaptıysa da bu duruma geldi. Orasını tabi adalet çözecek. Devletin bütün kadın cinayetlerinde olduğu gibi bu konuda da failleri bulacağına inanıyorum. Biz de o zaman işte yapacak bir şeyimiz yok yasımızla oturacağız. Nişanlısı yok, öyle bir şey yok. Olayla alakalı da 7 şüpheli gözaltında sorguları yapılıyor diye biliyoruz" dedi.

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#Kübra Ece#Şüpheli Ölüm#TV Programı

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