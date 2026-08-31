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TV programındaki sözleri tepki toplamıştı: Kemal Öztürk hakkında gözaltı kararı

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#Kemal Öztürk#Nusayri#Alevi
TV programındaki sözleri tepki toplamıştı: Kemal Öztürk hakkında gözaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 17:22

Gazeteci Kemal Öztürk'ün katıldığı bir televizyon programında Arap Alevileri hakkındaki sözleri tepkilere yol açmıştı. Başlatılan soruşturmada Öztürk için gözaltı kararı verildi.

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Gazeteci Kemal Öztürk hakkında, katıldığı bir televizyon programında Suriye’deki Nusayrilere ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

İSTANBUL'DA İFADE VERECEK

Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şikayetçi olarak başvuran kişilerin ifadeleri alındı. Başsavcılık tarafından şüpheli Kemal Öztürk’ün gözaltına alınarak yarın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden mevcutlu olarak hazır edilmesi amacıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazıldı. 

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#Kemal Öztürk#Nusayri#Alevi

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