TV programındaki sözleri tepki toplamıştı: Kemal Öztürk hakkında gözaltı kararı

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Gazeteci Kemal Öztürk hakkında, katıldığı bir televizyon programında Suriye’deki Nusayrilere ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

İSTANBUL'DA İFADE VERECEK

Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şikayetçi olarak başvuran kişilerin ifadeleri alındı. Başsavcılık tarafından şüpheli Kemal Öztürk’ün gözaltına alınarak yarın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden mevcutlu olarak hazır edilmesi amacıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazıldı.