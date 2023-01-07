TV programına çıkınca yakalandı! Çocuk istismarı şüphelisi Sinan Sardoğan, gözaltına alındı

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Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde 2018 yılında bir oğlan çocuğuna cinsel istismarda bulunulması ile ilgili çalışma yürüyen polis ekipleri, şüphelinin eşkalinin, bir televizyon kanalında kayıp Arife Gökçe ile ilgili yapılan yayınlara katılan Sinan Sardoğan'a benzediğini fark etti.

Bunun üzerine mağdur çocuğun yeniden ifadesine başvurdu. Olayın olduğu zamanlara ait güvenlik kameraları ve mağdur çocuğun ifadesi üzerine cinsel istismar şüphelisinin Sinan Sardoğan olduğu tespit edildi.

Sinan Sardoğan, İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sinan Sardoğan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.