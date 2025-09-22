TV kanalındaki 'Erdoğan' KJ'sine AK Parti'den tepki

×
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2025 15:44

Bir TV kanalında Filistin'e soykırım uygulayan İsrail'in başbakanı Netanyahu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kıyaslanması tepkilere neden oldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu’yu mukayese eden bir cümlenin ekrana yansıtılmasını lanetliyoruz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bir TV kanalında Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu’yu mukayese eden bir cümlenin ekrana yansıtılmasını lanetliyoruz.

İnsanlık ittifakının gür sesi, devletimizin başı Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu’yu yan yana anan her cümle sefildir ve milletimize hakarettir.

"ÖZÜR İÇİN GEREĞİNİN YAPILMASI GEREKİR"

İlgili kanal özür dilemiş, özür için gereğinin yapılması gerekir. Cumhurbaşkanımıza dönük saygısızlıklarla hukuki ve siyasi zeminde en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.

