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Tuzla'daki patlamadan yeni görüntüler! Panik içinde kaçtılar

#Tuzla#İstanbul#Patlama

İstanbul'un Tuzla ilçesinde 3 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü fabrikanın zeminindeki çökme dikkat çekti.

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Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi'nde bulunan fabrikada dün saat 13.00 sıralarında yangın sonrası yaşanan patlamayla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor. Olay yerine gelen araç ve çevre işyerlerinin sahipleri de geldi.

Patlamanın meydana geldiği fabrikanın içerisinde zeminin çöktüğü görülürken, oyukların içerisinin kimyasal madde ile dolması dikkat çekti.

Tuzladaki patlamadan yeni görüntüler Panik içinde kaçtılar

YENİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Bu arada patlamaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde patlamayla diğer fabrikalarda çalışanların kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Tuzladaki patlamadan yeni görüntüler Panik içinde kaçtılar

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