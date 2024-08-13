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Tuzla’daki göçükte 1 kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Tuzla#Göçük#Tutuklama
Tuzla’daki göçükte 1 kişi tutuklandı
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 07:00

İstanbul Tuzla’da önceki gün meydana gelen göçükle ilgili müteahhit Mehmet Zeki Varlıbaş tutuklandı.

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İstanbul Tuzla’da önceki gün Ahmet Necat Ulugöl’e ait villanın altyapı çalışmasında, kepçenin çalıştığı esnada yaklaşık 5 metre derinliğinde bir göçük meydana gelmişti. Göçük altında kalan Cengiz Öcalan ile Salih İne isimli iki işçi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan müteahhit Mehmet Zeki Varlıbaş, kepçe operatörleri Erol Uçan ve Ömer Karalaya ile kırıcı operatörler Salih Aydın ve Kenan Ağagül, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadelerinin ardından müteahhit Mehmet Zeki Varlıbaş tutuklandı. Uçan, Karalaya, Aydın ve Ağagül adli kontrol ile serbest bırakıldı.

 

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#Tuzla#Göçük#Tutuklama

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