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Tuzla'daki fabrika yangını 7 saatte söndürülmüştü: Havadan görüntülendi

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#Yangın#Fabrika#Tuzla
Tuzladaki fabrika yangını 7 saatte söndürülmüştü: Havadan görüntülendi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2024 13:27

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde, otomobil yedek parçası üreten fabrikada çıkan yangın yaklaşık 7 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. Yangının ardından fabrika havadan görüntülendi.

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Yangın, dün saat 12.45 sıralarında İstanbul Deri Organize Sanayi bölgesi içerisinde yer alan otomobil yedek parçası üreten fabrikada çıktı. Fabrikada başlayan yangın hızla büyürken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında fabrikada patlamalar yaşanırken ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Alevler fabrikanın yakınındaki Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı mesire alanına sıçradı. Ağaçlık alandaki yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından yangın yaklaşık 7 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken fabrika drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, fabrikanın küle döndüğü, iş makinalarının ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü görülüyor.

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#Yangın#Fabrika#Tuzla

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