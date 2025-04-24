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Tuzla'daki çamur silosundaki çökmeye inceleme

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#Tuzla#Çamur Silosu#Çökme
Tuzladaki çamur silosundaki çökmeye inceleme
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2025 19:42

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tuzla'daki İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi'nin arıtma tesisindeki çamur silosunda meydana gelen çökmeyle ilgili inceleme başlattı.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ekiplerin ivedilikle bölgeye yönlendirildiği belirtilerek şu açıklama yapıldı:

Tuzla'da Deri Organize Sanayi Bölgesi’ne ait arıtma tesisindeki çamurun depolandığı siloda meydana gelen çökmenin ardından Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekipleri ivedilikle bölgeye yönlendirilmiştir. Silodan çevreye yayılan atıkların bölgede bulunan dere yatağına karışmaması için gerekli tedbirler alınmaktadır. Olaya ilişkin inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Tuzladaki çamur silosundaki çökmeye inceleme


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#Tuzla#Çamur Silosu#Çökme

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