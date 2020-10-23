Tuzla’da yaşlılara yol veren dolmuş şoförüne belediye başkanından teşekkür

Tuzla Belediyesi önünde 15 Ekim’de yaşlı bir çift yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. O sırada caddeden geçen Tuzla - Pendik hattında hizmet veren yolcu minibüsünün sürücüsü, yaşlı çifte yol vermek için durdu. Ancak çift şeritli yolda diğer araçların durmaması üzerine doluş şoförü aracından inerek yolu kesti ve yaşlı çiftin karşıya geçmesini sağladı.

O anlar ise Tuzla Belediyesi'ne bağlı güvenlik görevlileri tarafından fark edilirken yaşananlarda güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “ Şoför arkadaşımız yapmış olduğu davranış bütün Türkiye’ye güzel bir ders oldu. Kendisine teşekkür ettik, beraber kahve içtik. Minibüsçü arkadaşımızın bu hareketiyle hem insan şahsiyetine gösterilmesi gereken saygıyı, hem de topluma bir ders vermiş oldu. Büyük bir medeniyetin torunları olarak bugünümüze ve geleceğimize büyük mesajlarımızın olması gerektiğini düşünüyorum. Şoför arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Böyle güzel davranışların yaygınlaşması gerekiyor” dedi.

Sosyal medya hesabı twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Belediye önünde kameralara yansıyan bir görüntüyü sizlerle paylaşmak istedim. Karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlara yol veren minibüs şoförünün çözüm biçimi tartışmaya açık olsa da tebrik etmeden geçemem. Trafikte yaya önceliğini de bu vesileyle hatırlatmış olalım" diye konuştu.