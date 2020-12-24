Tuzla’da yaşlılara hijyen seti

Tuzla Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine gidilerek temizlik seti dağıttı. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nda hazırlanan temizlik setleri, vatandaşların evlerine gidilerek kapıdan teslim edildi.

“EVLERİNDEN ÇIKAMAYAN BÜYÜKLERİMİZE HİJYEN PAKETİ VERİYORUZ”

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Yaşlılar Komisyonu’ndan Meral Özdemir, “Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Yaşlılar Komisyonu olarak bugüne kadar her ay yaşlılarımızı ziyaret ediyorduk. Koronavirüs nedeniyle bu ziyaretlerimizi bu dönem gerçekleştiremedik. Düşündük ki onlar dışarıya çıkamıyorlar, marketlere alışverişe gidemiyorlar. Bizim de koronavirüs nedeniyle en ihtiyaç duyduğumuz konu şu anda hijyen, maske ve mesafedir. Bu yüzden biz de bir proje geliştirdik. Onlara hijyen paketi veriyoruz. Evlerinden çıkamayan yaşlılarımızı bu vesile ile ziyaret etmiş oluyoruz, hem de onlara bir hijyen paketi sunmuş oluyoruz. Tuzla Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı’nın selamıyla ziyaretlerimiz devam ediyor” dedi.

“KURALLARA UYARAK DAĞITIM YAPIYORUZ”

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tediplere uyularak dağıtım yapıldığını belirten Meral Özdemir, “Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşımızda önce paketler halinde hazırladık. Daha sonrasında maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak onlara karşıdan hem hal ve hatırlarını soruyoruz hem de hijyen paketimizi veriyoruz. Aynı zamanda da onların dışarıya neden çıkamadıklarını bildiriyoruz” dedi.

“YANIMDA OLDUĞUNUZU HİSSETTİM”

Kendilerini düşündükleri içi mutlu olduğunu belirten 66 yaşındaki Ramazan Doğan, “Böyle bir günde bizi düşünmeleri iyi hissettirdi. Yanımda olduğunuzu hissettim” dedi. Temizlik seti alan Nazime Çalışkan ise “Hepsi çok güzel. Getirene de çok teşekkür ederim. Yollayana da çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Benden de Başkana çok selam söyleyin” diye konuştu.