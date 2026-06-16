×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tuzla'da tersanede gemi yangını! Müdahale ediliyor

Güncelleme Tarihi:

#Tuzla#Tershane#Yangın
Tuzlada tersanede gemi yangını Müdahale ediliyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 15:39

Tuzla'da, tersanede bulunan bir gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Haberin Devamı

Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak'taki tersanede bulunan bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Gözden KaçmasınKahramanmaraş’ta orman yangınıKahramanmaraş’ta orman yangınıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Tuzla#Tershane#Yangın

BAKMADAN GEÇME!