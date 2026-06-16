Tuzla'da tersanede gemi yangını! Müdahale ediliyor

Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA) - AA
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 15:39
Tuzla'da, tersanede bulunan bir gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak'taki tersanede bulunan bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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