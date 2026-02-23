×
Güncelleme Tarihi:

Tuzla’da sıkıştırdığı otomobile çarptı; sürücüyü darbeden çekici şoförü yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2026 09:38

Tuzla’da trafikte sıkıştırıp çarparak durdurduğu otomobilin sürücüsünü darbettiği belirlenen çekici şoförü Y.K. (36) gözaltına alındı.

Olay, 22 Şubat saat 16.45 sıralarında Şifa Mahallesi’nde meydana geldi. Sanal medyada paylaşılan görüntülerde, trafikte ilerleyen bir otomobili sıkıştırarak trafiği tehlikeye düşüren çekici yer aldı.

 

SÜRÜCÜYÜ DARBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, çekicinin sürücüsünün Y.K. olduğunu belirledi. Yapılan incelemelerde Y.K.’nin, sıkıştırdığı otomobile çarparak aracı durdurduğu ve sürücüyü darbettiği tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEĞİ BİLDİRİLDİ

Yaralanan sürücünün hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. 

#Trafik Kazası#Tuzla#Şoför Darp

