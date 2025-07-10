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Tuzla'da sigara içen otobüs şoförünün sertifikası iptal edildi

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#Tuzla#Otobüs#Sigara
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 13:23

Tuzla'da seyir halindeyken sigara içen ve kendisini uyaran yolcuya tepki gösteren özel halk otobüsü şoförünün sertifikası iptal edildi.

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İETT'den yapılan açıklamada, bugün bazı sosyal medya hesaplarında bir özel halk otobüsü sürücüsünün yolculuk sırasında sigara içtiği görüntüsünün yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İETT Genel Müdürlüğümüzce konu derhal araştırılmış ve söz konusu olayın Tuzla ilçesinde 9 Temmuz'da Öztaş Ulaşım AŞ firmasına ait özel halk otobüsü aracında meydana geldiği tespit edilmiş ve söz konusu araç şoförünün, toplu ulaşım aracı sürüş sertifikasına el konularak sertifikası iptal edilmiştir. İETT'nin Özel Taşımacılık Ulaşım Kurulu'nda ayrıca cezai yaptırım da uygulanacaktır."

Öte yandan, otobüs şoförünün sigara içtiği için kendisini uyaran kişiye, "Araçta 50 tane kamera var, sana mı kaldı?" diyerek karşılık verdiği, ardından "Araç bozuk, inin." diyerek yolcuları indirdiği anlar ise cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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#Tuzla#Otobüs#Sigara

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