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Tuzla’da şantiye alanında yangın paniği

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#Tuzla#İş Yeri Yangını#İtfaiye Müdahalesi
Tuzla’da şantiye alanında yangın paniği
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2026 15:53

Tuzla’da bir iş yerinin şantiyesinde bulunan işçi konteynerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Olay, saat 13.30 sıralarında Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin şantiyesinde bulunan işçi konteynerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu konteynerdeki yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tuzla’da şantiye alanında yangın paniği


Çıkan yangında ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenilirken, konteynerde maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

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#Tuzla#İş Yeri Yangını#İtfaiye Müdahalesi

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