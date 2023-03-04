Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Tuzla'da riskli binalar tahliye ediliyor

Güncelleme Tarihi:

#Bina#Deprem#Tuzla
Tuzlada riskli binalar tahliye ediliyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2023 11:11

Tuzla'da belediye ekipleri riskli olan binaları tahliye etmeye başladı.  

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülke genelinde konutlar üzerindeki denetimler hız kazandı. Tuzla Belediyesi, Aydıntepe Mahallesi'nde riskli binaları denetleyerek, incelemelerde bulundu. Karot örneği alınarak yıkılma tehlikesi olan binalara tebligat gönderildi. Tebligat süresi sona eren binalar, boşaltılmaya başlandı. Denetimlerin belediye ekipleri tarafından süreceği öğrenildi.  

Kalacak yer bulamayan riskli binada oturan Salih Akay, " Şubat ayının 14'ünde gelerek binamızı tahliye etmemizi istediler. Bu süre zarfı bizim için kısıtlı. Mağdur durumdayız. Belediye ekipleri gelerek binadan örnekler aldılar. Binada 14 daire var. Binada oturan 2 daire kaldık" dedi. 

Tuzlada riskli binalar tahliye ediliyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bina#Deprem#Tuzla

BAKMADAN GEÇME!

Erken uyarı sistemi deprem öncesinde zaman kazandırabilir mi İkincil riskler önlenebilir

Erken uyarı sistemi deprem öncesinde zaman kazandırabilir mi? 'İkincil riskler önlenebilir'

#Deprem
Son dakika: EYT’liler dikkat EYT başvuru ekranı açıldı... e-Devlet emeklilik işlemleri nasıl başlatılıyor Hangi belgeler gerekiyor İşte detaylar

Son dakika: EYT’liler dikkat! EYT başvuru ekranı açıldı... e-Devlet emeklilik işlemleri nasıl başlatılıyor? Hangi belgeler gerekiyor? İşte detaylar

#EYT
Parayı veren takımı kapar: Sırada Manchester United mı var Futbolu nasıl etkiliyor Ne kadar para harcarsan, futbol dünyası da seni o kadar çok seviyor

Parayı veren takımı kapar: Sırada Manchester United mı var? Futbolu nasıl etkiliyor? 'Ne kadar para harcarsan, futbol dünyası da seni o kadar çok seviyor'

#Manchester United