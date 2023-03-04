Tuzla'da riskli binalar tahliye ediliyor

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülke genelinde konutlar üzerindeki denetimler hız kazandı. Tuzla Belediyesi, Aydıntepe Mahallesi'nde riskli binaları denetleyerek, incelemelerde bulundu. Karot örneği alınarak yıkılma tehlikesi olan binalara tebligat gönderildi. Tebligat süresi sona eren binalar, boşaltılmaya başlandı. Denetimlerin belediye ekipleri tarafından süreceği öğrenildi.



Kalacak yer bulamayan riskli binada oturan Salih Akay, " Şubat ayının 14'ünde gelerek binamızı tahliye etmemizi istediler. Bu süre zarfı bizim için kısıtlı. Mağdur durumdayız. Belediye ekipleri gelerek binadan örnekler aldılar. Binada 14 daire var. Binada oturan 2 daire kaldık" dedi.