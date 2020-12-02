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İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 02.12.2020 - 12:03 | Son Güncelleme:

Tuzla’da pazar esnafına HES kodu sorgulaması

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Tuzla’da pazar esnafına HES kodu sorgulaması
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Tuzla ilçe sınırları içerisinde bulunan 17 mahallede kurulan semt pazarlarında, pazarcı esnafına HES kodu sorgulaması yapılıyor. Karantinada olması gereken esnafın, semt pazarı açılmadan tespit edilerek vatandaş ile teması engelleniyor.

Tuzla’da koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan çalışmaların sıklaştığı bildirildi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatlarıyla artan çalışmalar ile koronavirüs salgınının bulaş hızı yavaşlatılmaya çalışılıyor. Tuzla ilçe sınırları içerisinde bulunan 17 mahallede kurulan semt pazarlarında, pazar esnafına zabıta ekipleri tarafından HES Kodu sorgulaması yapılıyor. Bu sayede karantinada olması gereken esnafın pazar tezgâhı açılmasına izin verilmiyor

“ESNAFA TEK TEK HES KODU SORUYOLAR”

Eyüp Beyter isimli pazarcı esnafı, "Bize gelip maske olsun, eldiven konusu olsun, mesafe konusunda gelip uyarılarda bulunuyorlar. Sabah zabıta ekipleri geliyor esnafa tek tek HES kodu soruyor. Biz de çıkarıp gösteriyoruz. Ona göre arkadaşlar çıkıp gidiyorlar. Bir problem de çıkmıyor” dedi.

“DENETİMLERDEN RAHATSIZ DEĞİLİZ”

Pazarcı esnafı Fırat Başkurtlu, "Tam tersi gayet iyi. Ne kadar erken o kadar iyidir. En iyisi bu. Burada sık sık denetimler yapılıyor. Kontroller iyi. Mesela hasta olup tezgâhını açanlar var. O yüzden denetimler şu an çok iyidir” dedi.

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