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Tuzla'da panik anları! Ani fren yapan belediye otobüsüne beton pompası çarptı: Yolcular yere savruldu

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#Tuzla#Belediye Otobüsü#KAZA
Tuzlada panik anları Ani fren yapan belediye otobüsüne beton pompası çarptı: Yolcular yere savruldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2026 11:09

İstanbul'da Tuzla D-100 kara yolunda önüne çıkan araç nedeniyle ani fren yapan belediye otobüsüne arkadan gelen beton pompası çarptı. Kazada otobüsün arka camı kırılırken yolcular yere savruldu. Hafif yaralanan bazı yolcular hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, akşam saatlerinde D-100 kara yolu İçmeler Köprüsü mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait 200 hatlı ve 41 AIG 611 plakalı yolcu otobüsünün önüne seyir halindeyken aniden bir araç çıktı.

Tuzlada panik anları Ani fren yapan belediye otobüsüne beton pompası çarptı: Yolcular yere savruldu

Otobüs şoförünün ani fren yapması sonucu içerideki bazı yolcular dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada aynı istikamette arkadan gelen 34 KIB 880 plakalı beton pompası duramayarak yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün arka camı kırılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tuzlada panik anları Ani fren yapan belediye otobüsüne beton pompası çarptı: Yolcular yere savruldu

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Yaralanan yolculara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Kaza nedeniyle hafif yaralanan bazı yolcular, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Ankara istikametinde ve yan yollarda trafik yoğunluğu meydana geldi. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tuzlada panik anları Ani fren yapan belediye otobüsüne beton pompası çarptı: Yolcular yere savruldu

Tuzlada panik anları Ani fren yapan belediye otobüsüne beton pompası çarptı: Yolcular yere savruldu

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#Tuzla#Belediye Otobüsü#KAZA

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