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Tuzla'da kuyumcu soygunu, 5 kilo altın ve 300 bin lirayı 3 dakikada çaldılar

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#İSTANBUL#Polis#Altın
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2023 12:34

TUZLA'da hırsızlar bir kuyumcudan, 3 dakika içinde 5 kilo altın ve 300 bin lira para çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan soyguncular gözaltına alındı.

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Tuzla'nın Aydınlı Mahallesi'nde 27 Şubat Pazartesi gece saat 03.30 sıralarında C.K.'ya ait kuyumcunun önüne otomobille gelen 4 şüpheli, iş yerinin kepenklerini levyeyle kaldırıp, içeri girdi. Kuyumcu dükkanından 5 kilo altın ve kasadaki 300 bin lirayı çuvallara dolduran şüpheliler, aynı hızla olay yerinden ayrıldı. Sabah iş yerine gelen C.K., soygun ihbarında bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 3 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Şüpheliler İ.Y. (23), M.B. (18) ve K.S.(27) Fatih'te gözaltına aldı. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan soygun anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir otomobille kuyumcunun önüne gelen şüphelilerin kepengi levyeyle kısa sürede kırdıkları, içeri girdikten sonra 44 saniyede 5 kilo altın ve 300 bin lira parayı ellerindeki çuvala doldurdukları, yine aynı hızla kuyumcudan ayrıldıkları görüldü. Görüntülerde şüphelilerin kuyumcuya girdikten sonra olay yerinden ayrılmalarına kadar olan süre 3 dakika olarak belirlendi.

 

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