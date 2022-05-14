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Tuzla'da korkunç kaza! Otomobil, yolcu otobüsüne çarptı: Anne öldü, baba ve oğlu ağır yaralı

#Istanbul#Tuzla#Trafik Kazası

Tuzla’da Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil, şoför değişimi için emniyet şeridinde duran yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, demir yığınına dönen otomobilde sıkışan kadın hayatını kaybederken, ağır yaralanan baba ve oğlu ise hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, saat 14.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Tuzla, Tepeören mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre bir yolcu otobüsünün şoförü Ali Altun, şoför değişimi için otobüsü emniyet şeridine park etti. O sırada Hasan Kandemir yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüse arkadan çarptı.

Tuzlada korkunç kaza Otomobil, yolcu otobüsüne çarptı: Anne öldü, baba ve oğlu ağır yaralı

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Kader Kandemir araç içerinde sıkışırken, aynı aileden baba Hasan Kandemir ve 7 yaşlarındaki çocukları Hüseyin Kandemir yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçta sıkışan Kader Kandemir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tuzlada korkunç kaza Otomobil, yolcu otobüsüne çarptı: Anne öldü, baba ve oğlu ağır yaralı

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Baba Hasan Kandemir ile çocukları Hüseyin Kandemir'in tedavi altına alındığı durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kader Kandemir'in cansız bedeni ekipler tarafından araç içerisinden çıkarılarak otopsi işlemleri için Tuzla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otobüsteki yolcuların kaza sonrası şaşkın oldukları görüldü. Jandarma ve polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaparken, yolcuları yanındaki eşyalarla birlikte olay yerine gelen başka bir otobüse sevk etti. Kazaya karışan otomobil kaza sonrası kullanılamaz hale geldi.

"OTOBÜSE TAM BİNİYORDUM ARKADAN VURDU"

Şoför değişimi için otobüsü emniyet şeridine park eden Ali Altun, "Uyumuş galiba. Öyle tahmin ediyorum. Araçta hiç fren izi yok. Yolcularda bir şey yok. Şoför değişimi için durmuştuk. Fren sesi duymadık. Aşağıdaydım. Otobüse tam biniyordum arkadan vurdu. Fırlayarak indim ama yapabileceğimiz bir şey yoktu." dedi.

KAZADAN GÖRÜNTÜLER

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#Istanbul#Tuzla#Trafik Kazası

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