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Haber Giriş: 27.12.2020 - 00:18 | Son Güncelleme:

Tuzla'da korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü

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Tuzla'da korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü
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Tuzla'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak tabelaları biçti ardından takla attı. Hurdaya dönen araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tuzla Mescit Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde saat 21.45 sıralarında yaşandı. İddiaya göre E.U. yönetimindeki Nissan marka otomobil, süratli bir şekilde virajı döndüğü sırada kontrolden çıktı. Yolda savrulan otomobil önce yol üzerindeki tabelaları biçti. Ardından bir sosyal tesisin bahçesine uçup takla atarak ters yattı. Olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın hurdaya döndüğü kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan otomobil sürücüsünün 1.34 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kazaya tanık olan Ahmet Korkmaz, "Oradan süratli geldi. Kaldırma fırladı. İki direğe vurdu sonra fırladı gitti. Yaralı vardı" dedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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