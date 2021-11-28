Tuzla'da korku dolu anlar! Fren yerine gaza bastı, bir kişi ölümden döndü

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Kaza, Tuzla'da 25 Kasım Perşembe günü saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Yasemin Ural 34 VJ 9051 plakalı otomobiliyle cadde üzerinde ilerlediği sırada düşen çantasını almak için öne eğildi. Bu sırada fren yerine gaza basan sürücü, otomobiliyle bir kasap dükkanının cam korkuluklarından içeri girdi. Araç daha sonra park halindeki 2 otomobile ve seyir halindeki 1 otomobile çarparak durabildi. Kazada yan yana bulunan 3 dükkan ve 3 araçta hasar meydana geldi.

KALDIRIMDAKİ YAYAYI TEĞET GEÇTİ

Şans eseri ölü ya da yaralının bulunmadığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, caddede ilerleyen otomobilin çıktığı kaldırımda yürüyen bir kadını teğet geçtiği, ardından aracın bir kasap dükkanının cam korkuluklarından içeri girdiği, kaldırımdaki kadının korkuyla kaçtığı ve otomobilin kaldırımda ilerledikten sonra diğer araçlara çarptığı görülüyor.

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"ÖLÜM KALIM OLMADIĞI İÇİN ŞANSLI HİSSEDİYORUZ KENDİMİZİ"

Kasap dükkanının sahibi Salih Kayançiçek, "Sabah saatlerinde gelir gelmez şoka uğradık olanları gördükten sonra. Bir sürücü arkadaşımız direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Böyle bir talihsiz olay oluyor. Ölüm kalım olmadığı için şanslı hissediyoruz kendimizi. Kadın, 'Çantamı alıyordum o arada direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Frene basacağıma gaza bastım.' demiş. Zaten şoför buradan geçtiği zaman hiçbir şey hatırlamıyor benim anladığım kadarıyla. En son çarpıp orada duruyor. Bize aktarılan bu. Şuradan geliyor 3 dükkanımız zarar görüyor. Sonra 3 araca vurup, ileride en sonunda freni tutuyor, aklına geliyor. Frene basıyor arabayı durdurabiliyor" dedi.