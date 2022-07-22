Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Tuzla'da kaza kamerada: Park halindeki otomobile çarpıp takla attı

#Trafik Kazası#Tuzla#Takla
Tuzlada kaza kamerada: Park halindeki otomobile çarpıp takla attı

Tuzla'da yola çıkan otomobile çarpmamak için direksiyon kıran sürücü park halindeki otomobile çarparak takla attı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

Haberin Devamı

Orhanlı Mahallesi İrfan Caddesi'nde saat 09.30 sıralarında kullandığı 41 AIT 732 plakalı otomobille ilerleyen Volkan Karakaya, aynı anlarda bir iş yerinden sokağa çıkmaya çalışan otomobile çarpmamak için sola manevra yaptı. O sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Karakaya kullandığı otomobille, park halindeki 34 EEU 272 plakalı hafif ticari araca çarparak takla attı. Kazada sürücü Volkan Karakaya araç içerinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı Karakaya'yı sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Karakaya'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

Tuzlada kaza kamerada: Park halindeki otomobile çarpıp takla attı

 

KAZA ANI KAMERADA

Görüntülerde seyir halindeki Volkan Karakaya yönetimindeki otomobil, iş yerinden caddeye çıkan araca çarpmamak için manevra yaparak park halindeki araca çarpıyor. Takla atan aracın içerisinde yaralanan sürücünün yardımına çevredekilerin koştuğu görülüyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Tuzla#Takla

BAKMADAN GEÇME!

Pınar Damarın katili eniştesi... Genç kızı böyle takip edip kaçırmış

Pınar Damar'ın katili eniştesi... Genç kızı böyle takip edip kaçırmış

#Pınar Damar
Dedeman’da kavga büyüdü Sofia da mirastan pay istiyor

Dedeman’da kavga büyüdü! Sofia da mirastan pay istiyor

#Dedeman Holding
19 bıçak yarasıyla can verdiğinde henüz 19 yaşındaydı Katili 46 yıl sonra bir bardak kahve yakalattı...

19 bıçak yarasıyla can verdiğinde henüz 19 yaşındaydı! Katili 46 yıl sonra bir bardak kahve yakalattı...

#Lindy Sue Biechler

BAKMADAN GEÇME!

Pınar Damarın katili eniştesi... Genç kızı böyle takip edip kaçırmış

Pınar Damar'ın katili eniştesi... Genç kızı böyle takip edip kaçırmış

#Pınar Damar
Dedeman’da kavga büyüdü Sofia da mirastan pay istiyor

Dedeman’da kavga büyüdü! Sofia da mirastan pay istiyor

#Dedeman Holding
19 bıçak yarasıyla can verdiğinde henüz 19 yaşındaydı Katili 46 yıl sonra bir bardak kahve yakalattı...

19 bıçak yarasıyla can verdiğinde henüz 19 yaşındaydı! Katili 46 yıl sonra bir bardak kahve yakalattı...

#Lindy Sue Biechler