Tuzla'da hareketli anlar... Gemi karaya oturdu

Tuzla'da Singapur bayraklı 180 metrelik Hoegh Pusan isimli araba taşıyıcı gemi, saat 23.45'te Tuzla demir sahasında demir tarayarak karaya oturdu. Yardım talebinde bulunan ve yük taşımadığı öğrenilen gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kıyem-3 can kurtarma botu, Kurtarma-7 isimli kurtarma römorkörü sevk edildi. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Karaya oturan gemi nedeniyle denizde kirlilik oluşmadığı öğrenilirken, ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor.

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