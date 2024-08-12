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Tuzla'da göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetmişti! 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

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#Tuzla#Göçük#İnşaat
Tuzlada göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetmişti 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 10:30

İstanbul Tuzla'da 2 işçinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili gözaltına alınan 4 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Tuzla'da Tepeören Mahallesi'nde dün bir villanın alt yapı çalışmaları sırasında yaşanan göçükte 2 işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan incelemelerde, Villa inşaatında kanal döşemesi için kazı yapıldığı sırada C.Ö. ve S.İ. isimli işçilerin kanal borusu temizliği yapmak için 5 ile 6 metre yüksekliğindeki alana indikleri sırada toprak kayması meydana gelerek göçük altında kaldıkları anlaşılmıştır. E.U. ve Ö.K. isimli kepçe operatörleri, S.A. ve K.A isimli kırıcı operatörleri olay sonrasında gözaltına alınmış, müteahhit olan şüpheli M.Z.V.'nin ise Muğla ilinde yakalama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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#Tuzla#Göçük#İnşaat

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