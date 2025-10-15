×
Tuzla'da gemide patlama: 1 can kaybı, 4 yaralı

#Tuzla#Gemi#Patlama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2025 15:00

İstanbul Tuzla'da tersanede tadilatı yapılan geminin makine dairesinde meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İstanbul Tuzla'da tersanede tadilatı yapılan geminin makine dairesinde patlama meydana geldi. Olayda 1 işçi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"15.10.2025 Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Tuzla- Aydıntepe Mahallesi’nde bulunan özel bir tersanede, gemi bakım çalışmaları sırasında karbondioksit tüpü patlamıştır.

Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, emniyet, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edilmiştir. Olay yerinde yapılan ilk incelemede patlama sonucu bir işçinin hayatını kaybettiği, dört işçinin de yaralandığı tespit edilmiştir.

Yaralılar sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.
Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

