Tuzla'da fidanlar toprak ile buluştu

Ekolojik ve sosyal açıdan öneme sahip olan ormanları korumak, gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakma amacı ile geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan ve her yıl 11 Kasım günü düzenlenecek olan 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında, Tuzla’da fidan dikme etkinliği düzenlendi. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda 11 Kasım saat 11.11’de Tuzla’da 600 adet fidan dikildi.

“AĞAÇ DİKMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Bundan sonra da ağaç dikmeye devam edeceklerini belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "İlk önce bir park açılışı yaptık. Bizim için geleceğin teminatı olan gençlerimiz için bir park açılışını gerçekleştirdik. Hemen akabinde ise Sayın Cumhurbaşkanımızın 11’inci ayın 11’nde saat 11’de ağaç dikme kampanyası ile daha yeşil bir Türkiye için, çevreye ve doğaya katkı için, Karbondioksit emisyonuna katkı, küresel ısınmaya mani olacak bu önemli organizasyonu birlikte gerçekleştirdik. 600 tane sakız çamı diktik. Dolayısıyla bundan sonra da hem ağaç dikmeye devam edeceğiz. Hem de geleceğimizin teminatı olan, geleceğe ve medeniyete damgasını vuracak olan çocuklarımız için park, bahçe, okul, bilim kamp ve eğlence kampları dâhil olmak üzere onları hem bedenen hem de zihnen hem de sosyal olarak yetişmelerini en iyi şekilde sağlayacak olan Tuzlamız ve ülkemizin için çalışacağız” dedi.

"TUZLA’YI ALTIN KAPLASAK BİLE ÖNEMLİ DEĞİL"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Çocuklarımız bizim için kıymetli, gelecek nesillere özgüven vermek gerekiyor. Çocuklara daha iyi bir Tuzla ve kendi bedensel, kişisel ve zihinsel gelişmelerini sağlayacak en iyi ortamı gerçekleştirmek için uğraşıyoruz. Tuzla geniş coğrafyada, sanayi yoğunluklu olmasına rağmen çocuklar ve gençlerimiz için gerekli olan tüm çalışmaları yapmaya çalıştık. Onlar da bunun kıymetini biliyorlar ve bizi çok seviyorlar. Biz de onları çok seviyoruz. Tuzla’yı altın kaplasak bile önemli değil, mühim olan gençler ve çocuklar için bir şeyler yapabilmek olduğunu düşünüyoruz” dedi.

ÇOCUK PARKI VE OYUN ALANI AÇILIŞI YAPILDI

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, düzenlenen ağaç dikme etkinliğinden önce Anadolu Mahallesi Okumuş Sokak’ta bulunan çocuk parkı ve oyun alanını açılışını yaptı. Başkan Yazıcı’ya kurdele kesim sırasında çocuklar eşlik etti. Kurdele kesiminin ardından Başkan Yazıcı, çocuklar ile birlikte basketbol oynadı ve penaltı atışı yaptı.