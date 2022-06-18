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Tuzla’da feci kaza: Otomobil bariyerlere saplandı

#Trafik Kazası#Tuzla#İstanbul
Tuzla’da feci kaza: Otomobil bariyerlere saplandı

Tuzla'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyere saplandı. Otomobilde sıkışan bir kişi yaralandı. 

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Kaza saat 13.30 sıralarında Tuzla, Orhanlı TEM Bağlantı Yolu’nda meydana geldi. 34 CPE 432 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere saplandı. Kazada otomobil içerisindeki Melisa Çetiner Aksu araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aksu’yu ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Tuzla’da feci kaza: Otomobil bariyerlere saplandı

Kaza nedeniyle trafikte kısa süreli yoğunluk yaşandı. Kazaya karışan aracın çekiciyle kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Yapılan incelemelerde otomobile ait hız göstergesinin 140 olduğu görüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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#Trafik Kazası#Tuzla#İstanbul

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