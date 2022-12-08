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Tuzla'da eÅŸi tarafÄ±ndan sokak ortasÄ±nda defalarca bÄ±çaklandÄ±!

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Tuzla#KadÄ±na Åžiddet#BÄ±çaklÄ± SaldÄ±rÄ±
Tuzlada eÅŸi tarafÄ±ndan sokak ortasÄ±nda defalarca bÄ±Ã§aklandÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: AralÄ±k 08, 2022 13:56

Tuzla'da K. K. boÅŸanma aÅŸamasÄ±nda olduÄŸu eÅŸi Emre KocakoÃ§ (27) tarafÄ±ndan sokak ortasÄ±nda defalarca bÄ±Ã§aklandÄ±. AÄŸÄ±r yaralanan kadÄ±n hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, Emre KocakoÃ§ tutuklandÄ±. Emre KocakoÃ§ ifadesinde, "Ben bir ya da iki kez bÄ±Ã§aÄŸÄ± savurdum. Benim amacÄ±m eÅŸimi Ã¶ldÃ¼rmek deÄŸildi, sadece yaralamaktÄ±. EÅŸim yere dÃ¼ÅŸÃ¼nce ne yapacaÄŸÄ±mÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m" dedi. Olay anÄ± gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.

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1 KasÄ±m tarihinde Tuzla'da meydana gelen olayda, 23 yaÅŸÄ±ndaki K.K. iÅŸyerinden Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ evine doÄŸru yÃ¼rÃ¼yordu. K. K., arkadaÅŸÄ±yla birlikte yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ esnada boÅŸanma aÅŸamasÄ±nda olduÄŸu eÅŸi Emre KocakoÃ§ motosikletle yanÄ±na geldi. Emre KocakoÃ§ eÅŸi K. K.'yÄ± dakikalarca bekledikten sonra sokak ortasÄ±nda defalarca bÄ±Ã§akladÄ±. Daha sonra Emre KocakoÃ§ hÄ±zla olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±. AÄŸÄ±r yaralanan kadÄ±n hastanede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Olay sonrasÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Emre KocakoÃ§ Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi. KadÄ±nÄ±n sokak ortasÄ±nda defalarca bÄ±Ã§aklandÄ±ÄŸÄ± anlar gÃ¼venlik kamerasÄ± tarafÄ±ndan saniye saniye gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

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Tuzlada eÅŸi tarafÄ±ndan sokak ortasÄ±nda defalarca bÄ±Ã§aklandÄ±

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"BENÄ°M AMACIM EÅžÄ°MÄ° Ã–LDÃœRMEK DEÄžÄ°LDÄ°, SADECE YARALAMAKTI"

Emre KarakoÃ§ ifadesinde, "Motosikletin Ã¶n cebinden Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±m pembe saplÄ± meyve bÄ±Ã§aÄŸÄ±nÄ± elime aldÄ±m ve eÅŸimin arkasÄ± bana dÃ¶nÃ¼ktÃ¼. Ben bÄ±Ã§aÄŸÄ± eÅŸimin sol bacaÄŸÄ±na doÄŸru savurdum. Tekrar eÅŸimin bacaÄŸÄ±na doÄŸru bÄ±Ã§aÄŸÄ± savurmak istedim. EÅŸim dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in vÃ¼cuduna gelmiÅŸ olabilir. Ben bir ya da iki kez bÄ±Ã§aÄŸÄ± savurdum. Benim amacÄ±m eÅŸimi Ã¶ldÃ¼rmek deÄŸildi, sadece yaralamaktÄ±. EÅŸim yere dÃ¼ÅŸÃ¼nce ne yapacaÄŸÄ±mÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m. Hemen motosiklete binip Ã‡ayÄ±rova tarafÄ±na doÄŸru gittim. Sonra kendim polisi aradÄ±m. Polis gelip beni aldÄ±" ifadelerini kullandÄ±.

Tuzlada eÅŸi tarafÄ±ndan sokak ortasÄ±nda defalarca bÄ±Ã§aklandÄ±

"YAKLAÅžIK 6-7 KEZ BIÃ‡AKLADI"

OlayÄ±n esnasÄ±ndan K. K.'nin yanÄ±nda olan arkadaÅŸÄ± G.D. ifadesinde, "K. K. ile iÅŸten Ã§Ä±ktÄ±m. KarakoÃ§ bana, 'EÅŸim ile bu aralar sorun yaÅŸÄ±yorum. Benimle birlikte yÃ¼rÃ¼' dedi. Bende tamam dedim. Birlikte yÃ¼rÃ¼meye baÅŸladÄ±k. Cadde Ã¼zerinde marketi 150-200 metre geÃ§tikten sonra Emre KocakoÃ§ geldi. EÅŸine 'Beni affet. BoÅŸanmak istemiyorum. Seni kaybetmek istemiyorum' dedi. K. K. ise, 'Seni Ã§ok affettim. Bir daha ÅŸans veremem' dedi. O sÄ±rada Emre motosiklete doÄŸru yÃ¶neldi. Binip gidecek sandÄ±m. Nereden Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmediÄŸim elinde aÃ§Ä±k renkli bir bÄ±Ã§aÄŸÄ± arkadaÅŸÄ±mÄ±n vÃ¼cuduna saplamaya baÅŸladÄ±. K. K.'nin koluna, gÃ¶ÄŸsÃ¼ne, sÄ±rtÄ±na ve bacaÄŸÄ±na saplamaya baÅŸladÄ±. YaklaÅŸÄ±k 6-7 kez bÄ±Ã§akladÄ±. Sonra Emre motosiklete binip uzaklaÅŸtÄ±" dedi.

Tuzlada eÅŸi tarafÄ±ndan sokak ortasÄ±nda defalarca bÄ±Ã§aklandÄ±

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#Tuzla#KadÄ±na Åžiddet#BÄ±çaklÄ± SaldÄ±rÄ±

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