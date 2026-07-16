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Tuzla'da durdurulan otobüsten cephanelik çıktı: 120 silah ele geçirildi

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#Tuzla#Otobüs#Silah
Tuzlada durdurulan otobüsten cephanelik çıktı: 120 silah ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 11:23

İstanbul'un Tuzla ilçesinde suç örgütlerine sevk edilmek için ruhsatsız silahların taşındığı bir otobüse düzenlenen operasyonda, 120 silah ele geçirildi. Sevkiyatın hangi çeteye gerçekleştiği açıklanmazken, silahlarla bağlantılı 4 şüpheli tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren suç örgütlerine ve onlara silah pazarlayan silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

120 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Emniyet ekipleri, yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, suç örgütlerine sevk edilmek için ruhsatsız silahların taşındığı tespit edilen bir yolcu otobüsüne yönelik çalışma başlattı.

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8 Temmuz günü Tuzla ilçesi TEM Otoyolu üzerindeki uygulama noktasında belirlenen otobüs polis ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan arama ve kontrollerde, yedek yakıt deposunun arkasına özel olarak yapılmış gizli bölmede 120 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 120 şarjör ele geçirildi.

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SİLAHLARA EL KONULDU

Operasyon kapsamında, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, silah sevkiyatında kullanılan otobüse el konuldu. Şüpheliler İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sonrası sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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#Tuzla#Otobüs#Silah

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