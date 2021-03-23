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Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 23.03.2021 - 09:08 | Son Güncelleme:

Tuzla'da dron destekli uyuşturucu operasyonu

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Tuzla'da dron destekli uyuşturucu operasyonu

Tuzla'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 32 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dron destekli operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. 7 şüphelinin aranmasına devam ediliyor.

Tuzlada dron destekli uyuşturucu operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde Tuzla'da 32 adreste uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskın yapılan adreslerden birisi de Mimar Sinan Mahallesi Aslan Sokakta bulunan tek katli müstakil ev oldu. Operasyon kapsamında narkotik köpeği, özel harekat polisleri desteğiyle eve girdi. Özel harekat polisleri tek katlı müstakil evinin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polis dronu ise operasyona havadan destek verdi. Evde yapılan aramada uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen bir kişi evde gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda bir miktar uyuşturucu madde ile silah ele geçirildiği belirtildi. Yapılan operasyonda 25 kişi gözaltına alındığı ve 7 şüphelinin de arandığı öğrenildi. Gözaltına alınan 25 kişinin sorgulanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken diğer 7 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Tuzlada dron destekli uyuşturucu operasyonu

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