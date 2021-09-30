Tuzla'da dehşet! Köpeği böyle öldürdü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ekvator-Kolombiya-Türkiye hattı çökertildi 7 baron yakalandı: Yalın ayak kaçtıEkvator-Kolombiya-Türkiye hattı çökertildi! 7 baron yakalandı: Yalın ayak kaçtı#Uyuşturucu Operasyonu
İki BionTech sonrası üçüncü hatırlatma dozu gündemde... Zamanı geldi miİki BionTech sonrası üçüncü hatırlatma dozu gündemde... Zamanı geldi mi?#Koronavirüs
Dev gecede bu da oldu... Mete Kalkavandan büyük hataDev gecede bu da oldu... Mete Kalkavan'dan büyük hata#Halil Umut Meler
Özlem Türeci duyurdu: Virüs daha yıllarca bizimle,12 ve ya 18 ayda bir aşı..Özlem Türeci duyurdu: Virüs daha yıllarca bizimle,12 ve ya 18 ayda bir aşı..#Özlem Türeci
Kötü taksici İstanbulluyu motosiklet sahibi yaptı İşte çarpıcı tablo...'Kötü taksici' İstanbulluyu motosiklet sahibi yaptı! İşte çarpıcı tablo...#İstanbul Trafiği
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat Taksitler 425 TLden başlıyor... İstanbula 5 yeni projeEv sahibi olmak isteyenler dikkat! Taksitler 425 TL'den başlıyor... İstanbul'a 5 yeni proje#TOKİ
Korkunç tuzak Aracın motoruna şeker döktü: 300 metre sonra frenler tutmadıKorkunç tuzak! Aracın motoruna şeker döktü: '300 metre sonra frenler tutmadı'#Kadına Şiddet
Madrid kısıtlamaları kaldırıyor... Avrupadan iyi haberler peş peşe geliyorMadrid kısıtlamaları kaldırıyor... Avrupa'dan iyi haberler peş peşe geliyor! #Koronavirüs
Kahraman Özgür Bey üç harfli marketlere karşı Kahraman Özgür Bey üç harfli marketlere karşı#Özgür Özel
Çin dünyayı şoke etti... Koronavirüse karşı vahşi yöntemÇin dünyayı şoke etti... Koronavirüse karşı vahşi yöntem!#Koronavirüs
Anne ve iki çocuğu ölü bulunmuştu Korkunç olayda flaş gözaltıAnne ve iki çocuğu ölü bulunmuştu! Korkunç olayda flaş gözaltı#Hatay
Ünlü şarkıcı yaban domuzlarının saldırısına uğradı: Ağlaya ağlaya anlattıÜnlü şarkıcı yaban domuzlarının saldırısına uğradı: Ağlaya ağlaya anlattı#Shakira
Türkiye onu konuşuyor Göbek atan doktor olur muTürkiye onu konuşuyor! Göbek atan doktor olur mu?#Banu Küçükpolat
Dehşete düşürdü Gözünü kırpmadan öldürdüDehşete düşürdü! Gözünü kırpmadan öldürdü#İstanbul
40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Saradan eski eşi İbrahim Tatlısese sert yanıt40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Sara'dan eski eşi İbrahim Tatlıses'e sert yanıt!#Adalet Sara
HABERLERGündem Haberleri

Tuzla'da dehşet! Köpeği böyle öldürdü

#İstanbul#Tuzla#Hayvana Şiddet

İstanbul Tuzla'da dinlenme yeri olarak kullanılan bir çiftlikte köpeği ile boğuşan bir başka köpeği gören Halis Selçuk D., köpekleri ayırmaya çalıştı. Ayırmakta başarısız olan Halis Selçuk D. aracından aldığı av tüfeği ile köpeği vurdu. Gözaltına alınan Halis Selçuk D. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Köpeği av tüfeği ile vurup öldürdüKöpeği av tüfeği ile vurup öldürdü
Köpeği av tüfeği ile vurup öldürdü

Tümünü Gör
Haberin Devamı

Olay, geçen pazar günü Tepeören'de bulunan, av köpeklerinin dinlenme yeri olarak kullanıldığı ücretsiz faaliyet gösteren bir çiftlikte meydana geldi. Bilgisayar uzmanı Halis Selçuk D. bu çiftliğe emanet olarak bıraktığı köpeğini almaya geldi. Köpeğinin 'Terrier' cinsi bir başka köpekle boğuştuğunu gören Halis Selçuk D. önce su tutarak köpekleri ayırmaya çalıştı ve elindeki bir cisimle köpeğe vurdu.

Köpekleri ayırmakta başarısız olan Halis Selçuk D. çiftlikten çıkarak aracındaki av tüfeğini aldı ve tekrar çiftliğe girdi. Halis Selçuk D. elindeki av tüfeği ile 'Kral' isimli köpeğe ateş ederek öldürdü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Tuzlada dehşet Köpeği böyle öldürdü

Olayın polise bildirilmesi üzerine soruşturma başlatan ekipler, olaya karışan Halis Selçuk D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Halis Selçuk D. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Tuzlada dehşet Köpeği böyle öldürdü

Haberin Devamı

Bilgisayar uzmanı Halis Selçuk D.'nin vurduğu 'Kral' isimli köpeğin sahibi İbrahim Baliç'in ise olaydan sonra adliyeye giderek suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

İlgili Haberler:

Ekvator-Kolombiya-Türkiye hattı çökertildi! 7 baron yakalandı: Yalın ayak kaçtıİki BionTech sonrası üçüncü hatırlatma dozu gündemde... Zamanı geldi mi?Özlem Türeci duyurdu: Virüs daha yıllarca bizimle,12 ve ya 18 ayda bir aşı..
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Tuzla#Hayvana Şiddet