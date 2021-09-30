Tuzla'da dehşet! Köpeği böyle öldürdü

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Olay, geçen pazar günü Tepeören'de bulunan, av köpeklerinin dinlenme yeri olarak kullanıldığı ücretsiz faaliyet gösteren bir çiftlikte meydana geldi. Bilgisayar uzmanı Halis Selçuk D. bu çiftliğe emanet olarak bıraktığı köpeğini almaya geldi. Köpeğinin 'Terrier' cinsi bir başka köpekle boğuştuğunu gören Halis Selçuk D. önce su tutarak köpekleri ayırmaya çalıştı ve elindeki bir cisimle köpeğe vurdu.

Köpekleri ayırmakta başarısız olan Halis Selçuk D. çiftlikten çıkarak aracındaki av tüfeğini aldı ve tekrar çiftliğe girdi. Halis Selçuk D. elindeki av tüfeği ile 'Kral' isimli köpeğe ateş ederek öldürdü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın polise bildirilmesi üzerine soruşturma başlatan ekipler, olaya karışan Halis Selçuk D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Halis Selçuk D. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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Bilgisayar uzmanı Halis Selçuk D.'nin vurduğu 'Kral' isimli köpeğin sahibi İbrahim Baliç'in ise olaydan sonra adliyeye giderek suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.