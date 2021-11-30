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Tuzla'da çok sayıda tekne parçalandı, iskele yıkıldı

#İstanbul#Tuzla#Tekne
Tuzlada çok sayıda tekne parçalandı, iskele yıkıldı

İstanbul Tuzla'da lodos nedeniyle çok sayıda balıkçı teknesi parçalandı. Dev dalgalar nedeniyle iskele ise tamamen yok oldu.

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Tuzla'da lodos ve sağanak yağış nedeniyle sahil boyunca halatlarla kıyıya bağlı olan yaklaşık 15 tekne alabora oldu. Dev dalgaların etkisiyle sahildeki ağaçların kökleri ortaya çıktı. İskele ise tamamen yok oldu.

Sahilde dalgaların etkisiyle alabora olma tehlikesi yaşayan teknelere bakan Mehmet Akan, "Burada doğup büyüdük. 63 yaşındayım ama senelerdir ilk defa bir lodosun böyle kuvvetli olduğunu gördüm. Batan tekneler var. Ağaçların kökleri çıktı. Tekneler etkileniyor şu anda. İnşallah bir şey olmaz bundan sonra. Koydaki teknelerden 10-15 teknemiz gitti" dedi.

Nejdet Sırma ise "Sabah geldim baktım şu iskele yerinde yok. Dedim iskeleyi birisi söküp almış gitmiş herhalde. Bir baktım parçaları burada. Parçalarını görünce iskelenin yıkıldığını anladım. 5-6 tekne battı. Parçalanan tekneler var şurada. 7-8 tane tekne parçalandı."diye konuştu.

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