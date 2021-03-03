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Ali Çağlar TINBEK/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 03.03.2021 - 10:53 | Son Güncelleme:

Tuzla'da camilerden musluk çalan kişi yakalandı

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Tuzla'da camilerden musluk çalan kişi yakalandı

Tuzla'da camilerden musluk çalan T.K. isimli şüpheli yakalandı. Zanlının hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Tuzlada camilerden musluk çalan kişi yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Tuzla'da camilerden muslukların çalındığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, olayın gerçekleştiği camilerde çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin eşkâlini belirledi. Şüpheli T.K. 1 Mart Pazartesi günü Tuzla'da yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlının yapılan üst aramasında, Tuzla Aydıntepe Mahallesi'nde bulunan bir camiye ait 5 adet musluk ele geçirildi. T.K., dün emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Tuzlada camilerden musluk çalan kişi yakalandı

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