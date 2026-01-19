×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tuzla'da çakmak üretim fabrikasında yangın

Güncelleme Tarihi:

#Tuzla#Çakmak Üretim Fabrikası#Yangın
Tuzlada çakmak üretim fabrikasında yangın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2026 11:06

Tuzla'da bulunan çakmak üretim fabrikasında yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle birlikte kontrol altına alınırken, fabrikada geniş çaplı maddi hasar meydana geldi.

Haberin Devamı

Olay, 10:15 sıralarında Tuzla Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan çakmak üretim fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı üretim tesisinin üst katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE VE POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın çatı kısmına doğru sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ekibi sevk edildi.

Gözden Kaçmasınİstanbulda kar gece boyu devam etti Araçlar kaydı, sokaklar piste döndüİstanbul'da kar gece boyu devam etti! Araçlar kaydı, sokaklar piste döndüHaberi görüntüle

Tuzlada çakmak üretim fabrikasında yangın

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin müdahalesiyle üretim tesisi tahliye edilirken, yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle fabrikada büyük çaplı maddi hasar oluştu. Polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınEngelli hademe kaldırımda bıçakla öldürülmüştü: 17lik cani ve arkadaşı için istenen ceza belli olduEngelli hademe kaldırımda bıçakla öldürülmüştü: 17'lik cani ve arkadaşı için istenen ceza belli olduHaberi görüntüle

Tuzlada çakmak üretim fabrikasında yangın

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tuzla#Çakmak Üretim Fabrikası#Yangın

BAKMADAN GEÇME!