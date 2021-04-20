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Gündem
AA
Haber Giriş: 20.04.2021 - 00:38 | Son Güncelleme:

Tuzla'da bir gemi karaya oturdu

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Tuzla'da bir gemi karaya oturdu

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Tuzla'da bir geminin karaya oturduğunu bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "180 metre boya sahip Hoegh Pusan isimli gemi, Tuzla demir sahasında karaya oturdu. Yardım talebinde bulunan gemiye, ivedilikle KIYEM-3 botu ve Kurtarma-7 römorkörü sevk edildi. Herhangi bir can, mal kaybı ve deniz kirliliği yaşanmadığı rapor edildi" denildi.

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