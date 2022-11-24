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Tuzla’da bankadan 2 milyon TL çeken muhasebeciye trafikte silahlı saldırı

Güncelleme Tarihi:

#Tuzla#Silahlı Saldırı#Takip
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 12:21

Tuzla’da bir grup şüpheli, bankadan 2 milyon TL para dolu çantayla çıkan muhasebeciyi araçla takip etti. Şüpheli şahıslar, aracıyla ışıklarda duran muhasebeciye 6 el ateş ederek yaraladı. Araç kapısının kilitli olması nedeniyle parayı alamayan şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaşırken yaralı muhasebeci o halde gaza basarak iş yerinin önüne gitti. Yaşanan silahlı saldırı ve korku dolu dakikalar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Tuzla’da meydana geldi. İddiaya göre, bir firmaya bağlı çalışan Nihat K. isimli muhasebe görevlisi, para çekmek için bankaya gitti. O esnada, şahsın bankadan para alacağını öğrenen 3 şüpheli araçla, muhasebeciyi takibe başladı.

Şüpheliler, banka içerisinde parayı çekerek aracına binen Nihat K.’yı takibe devam etti. İş yerine yakın bir noktaya gelen Nihat K. ışıklarda beklediği esnada şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.

Tuzla’da bankadan 2 milyon TL çeken muhasebeciye trafikte silahlı saldırı

YARALI HALDE ARACIYLA İŞ YERİNE İLERLEDİ

Araçtan inen 2 saldırgan muhasebeciye 6 el ateş açtı. Araç içerisindeki parayı almak için kapıya yönelen şüpheliler, kilitli olması nedeniyle kapıları açamadı. Şahısların kurşunlarıyla yaralanan Nihat K. ise yaralı halde gaza basarak iş yerinin önüne kadar ilerledi. Şüpheliler ise parayı olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken muhasebe görevlisi yaralı olarak Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tuzla’da bankadan 2 milyon TL çeken muhasebeciye trafikte silahlı saldırı

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"MUHTEMELEN PARAYI ALMAK İÇİN YAPTILAR"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafı Tamer Kılınç, "5 el silah sesi duyduk. Işıklarda saldırmışlar. Yaralı arkadaşımız aracıyla dükkan önüne kadar geldi. İlk müdahaleyi yaptık. Bankadan çıktığını söyledi. Muhtemelen parayı almak için yaptılar. Saldırganlar kapılar kilitli olunca parayı alamamışlar. Durumu polis ekiplerine bildirdik" dedi.

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#Tuzla#Silahlı Saldırı#Takip

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