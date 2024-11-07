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Tuzla'da alışveriş merkezinde dehşete düşüren görüntü! 7 yaşındaki çocuğu yere fırlattı... İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

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#İSTANBUL#Tuzla#Alışveriş Merkezi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 10:05

İstanbul’un Tuzla ilçesinde, bir alışveriş merkezinin otoparkında oyun oynayan 7 yaşındaki B.E.A., on dokuz yaşındaki A.K. tarafından saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken şahsın küçük çocuğu yere fırlattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, A.K.'nin yaklaşık bir ay önce tutuklandığını belirtti.

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Olay, 6 Ekim 2024 günü saat 18.00 sıralarında gerçekleşti. Tuzla ilçesi, Şifa Mahallesi’nde bir alışveriş merkezinin otoparkında oynayan 7 yaşındaki B.E.A, bir şahıs tarafından saldırıya uğradı.

Şahıs, 7 yaşındaki B.E.A'ya saldırıp yere fırlattı. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın, 19 yaşındaki A.K. olduğu tespit edildi. Şüpheli A.K.’nin, çocukların çıkardığı gürültüden rahatsız olması nedeniyle bu saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Olay sonrası kimlik bilgileri belirlenen A.K., 8 Ekim 2024 tarihinde yakalanarak “kasten yaralama” suçundan adliyeye sevk edildi ve 9 Ekim 2024 tarihinde tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, A.K.'nin 8 Ekim tarihinde gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiğini bildirdi.

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Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"06.11.2024 tarihinde bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik yapılan incelemelerde, Tuzla ilçesi Şifa Mahallesinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında oyun oynayan yaşı küçük şahıslardan B.E.A.'nın, bir şahıs tarafından saldırıya uğradığı belirlenmiş, hastaneye kaldırılan yaşı küçük şahsın hayati tehlikesinin olmadığı anlaşılmıştır. Çalışmaların devamında kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli A.K. isimli şahıs 08.10.2024 tarihinde yakalanmış, şüphelinin, çocukların yapmış oldukları gürültüden rahatsız olması nedeniyle olayı gerçekleştirdiği anlaşılmıştır.

Tuzlada alışveriş merkezinde dehşete düşüren görüntü 7 yaşındaki çocuğu yere fırlattı... İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs "kasten yaralama" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir."
Tuzlada alışveriş merkezinde dehşete düşüren görüntü 7 yaşındaki çocuğu yere fırlattı... İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama

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#İSTANBUL#Tuzla#Alışveriş Merkezi

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