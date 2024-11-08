Tuzla'da alışveriş merkezinde çocuğu darbeden şüpheli yeniden tutuklandı

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Şifa Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinin otoparkında oyun oynayan 7 yaşındaki B.E.A., A.K. tarafından darbedilmişti. A.K., gürültüden rahatsız olduğu gerekçesiyle B.E.A.'yı yumruklayıp ardından yere fırlatmıştı.

A.K. hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 'kasten yaralama' suçundan tutuklanmıştı. Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi, 21 Ekim'de A.K.'nin adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar vermişti. Olay anına ait görüntülerin sosyal medyada yayılarak tepki çekmesi üzerine şüpheli hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden tutuklama kararı çıkarıldı. Başsavcılık tarafından tahliye kararına itirazda bulunulması üzerine hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.