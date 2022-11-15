Tuzla’da 4 katlı binanın çatısı yandı

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Tuzla, Aydıntepe Mahallesi, Ayyıldız Çıkmazı Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın çatısında saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm çatıyı sarması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan çatıya merdiven araçlarıyla müdahale edilirken binada oturanlar tahliye edildi. Yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında binanın çatısı kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görgü tanığı Hakan Ünver, "Komşumuzda yangın çıktığı haberini aldık. Çatı katında biri varmış. Isınmak amaçlı ateş yaktığını söylediler. polis ve itfaiyeye haber verdik. Onlarda hızlı bir şekilde geldiler. Alevler yükseğe ulaştı. Birkaç kilometreden de gördük. Ölü ya da yaralanın olmadığı bilgisini aldık. Komşulara haber vererek tahliyelerini yaptırdık" dedi.

