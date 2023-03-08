Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Tuzla'da 3 İETT otobüsü alev alev yandı

Güncelleme Tarihi:

#İETT#Otobüs#Tuzla
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2023 07:48

Tuzla'da garaj içinde park halinde bulunan 3 İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Bir otobüste başlayan yangın kısa sürede 2 otobüse daha sıçradı. Kullanılamaz hale gelen otobüslerin yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

 

Yangın saat 04.00 sıralarında Şifa Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan İETT garajında meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki bir İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Bölgede devriye görevi yapan gece bekçileri otobüsün yandığını fark ederek itfaiyeye haber verdi. Bekçiler, bu sırada çevreden gelen vatandaşlar ve garaj görevlileri ile birlikte diğer otobüsleri yanan otobüsten uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak tüm çabalarına rağmen yangın, 2 otobüse daha sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan 3 İETT otobüsü itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile söndürülürken, otobüsler kullanılamaz hale geldi.

Tuzlada 3 İETT otobüsü alev alev yandı

Haberin Devamı

OTOBÜSLERİN ALEV ALEV YANDIĞI ANLAR KAMERADA

Garajda park halinde bulunan 3 İETT otobüsünün yandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde otobüslerin alev alev yandığı kameralara yansıyor. Yangını görüp müdahale etmeye çalışanlardan Mehmet Güllü yaşananları, “Ben taksiciyim, otobüsün içerden yandığını fark edince, toplanan arkadaşlarla birlikte müdahale etmeye çalıştık. O sırada patlamalar oldu. Bu sırada arkadaşlar diğer otobüsleri çıkardı. Bu araçlar kalkış yapmadı, sonra onlar da yanmaya başladı” şeklinde anlattı.

Yangın ile ilgili inceleme devam ediyor.

Tuzlada 3 İETT otobüsü alev alev yandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İETT#Otobüs#Tuzla

BAKMADAN GEÇME!

İstanbul’dan tersine göç teşviki

İstanbul’dan tersine göç teşviki

#İstanbul
Güçlü olmak zorundayız

Güçlü olmak zorundayız

#Depremzede
Nefesler tutuldu, geri sayım başladı Bu kez yolculuk ne Aya ne de Marsa... Gözüme uyku girmiyor, samanlıkta iğne aramak gibi

Nefesler tutuldu, geri sayım başladı! Bu kez yolculuk ne Ay'a ne de Mars'a... 'Gözüme uyku girmiyor, samanlıkta iğne aramak gibi'

#Jüpiter