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Tuzla'da 16 milyon lira değerinde kaçak akaryakıt ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#Tuzla#Kaçak Akaryakıt#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 10:23

Tuzla'da bir geri dönüşüm tesisinde atık madeni yağ ve yanıcı özelliğe sahip solevent, tiner türevi ürünlerin karışımından elde edilen ve '10 numara yağ' olarak tabir edilen kaçak akaryakıt operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, 16 milyon lira değerinde 806 bin 9 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "5607 SKM kapsamında kaçak akaryakıt" suçu ile ilgili yürütülen çalışmalarda; Tuzla'daki bir geri dönüşüm tesisinde kaçak akaryakıt üretildiği tespit etti.

Tesise baskın düzenleyen ekipler, piyasadan toplanan atık madeni yağ ile yanıcı özelliğe sahip solvent, tiner ve akaryakıt türevi ürünlerin karıştırılıp işleme tabi tutulduğunu ve sonucunda meydana gelen motorin ile benzer özellikte olan, halk dilinde 10 numara yağ olarak tabir edilen karışımlı akaryakıt imalatı yapıldığını belirledi. Operasyonda M.K. ile F.Ö. gözaltına alındı.

Tesiste yapılan aramalarda piyasa değeri 16 milyon lira olan 806 bin 9 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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#Tuzla#Kaçak Akaryakıt #Operasyon

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